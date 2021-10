Jeudi soir : bientôt des médiateurs de nuit

Dès le mois de mai, sept à huit jeunes de 18 à 25 ans, étudiants ou non, seront recrutés par La Mutuelle des Etudiants (LMDE) pour arpenter le jeudi soir et lors d’événements exceptionnels les lieux "festifs" de la ville, des rues Ecuyère et Arcisse de Caumont aux rives du bassin portuaire en passant par la rue Saint-Pierre.

"La cohabitation des riverains et des personnes de sortie dans ces rues n’est pas toujours très apaisée. Ces nouveaux médiateurs de nuit iront à la rencontre des personnes de leur âge pour échanger sur les pratiques festives, sans porter de jugement", explique Corinne Féret, première adjoint à la Ville de Caen. Après une formation spécifique, ils se rendront à la sortie des lycées en binôme avant de d’arpenter les coins chauds et de sensibiliser sur la consommation d’alcool et d’autres substances, tout en faisant connaître les autres possibilités de sorties dans la ville. "C’est une richesse d’avoir de nombreux jeunes dans notre ville. Mais l’usage festif du centre-ville doit être bien vécu par tous."