Le Pin-au-Haras. Concours international d'attelage trois étoiles au Haras du Pin

Le Haras national du Pin, près d'Argentan (Orne), réunit 66 meneurs de sept nations pour le concours international d'attelage trois étoiles, lors d'épreuves de dressage, de marathon et de maniabilité. C'est jusqu'au dimanche 29 juillet 2018.

Un concours de tradition qui se renouvelle

Le concours trois étoiles révèle des épreuves plus difficiles, un obstacle de marathon de plus, une maniabilité différente et une épreuve de dressage différente. La nuance entre les étoiles est très technique. "C'est une tradition au Haras du Pin sur les concours équestres et d'attelage en particulier", affirme Jean-Pierre Gicquel, un des deux chefs de piste. Le professionnel décrit les différentes épreuves du concours.

Jean-Pierre Gicquel Impossible de lire le son.

En 2018 sont inaugurées de nouvelles plateformes pour poser les obstacles, de l'équipement fabriqué spécialement pour l'attelage avec des terrains de qualité pour que le terrain reste identique pour tous au niveau des attelages pendant toute la durée de la compétition. Le niveau de concours est le même que celui de l'année précédente mais les pistes sont différentes.