Le teaser du duo "Flo Rida/Sia" est en ligne!

"Wild Ones" pourrait très prochainement s'imposer comme un vrai tube en France, tout comme l'a été depuis le début de l'hiver le single "Good Feeling".



Sia est également en bonne position dans les charts français aux côtés de David Guetta sur le featuring "Titanium", quatrième extrait de l'album "Nothing But The Beat" du DJ français. A noter que Flo Rida a lui aussi collaboré sur l'album de David Guetta en posant son flow sur le single "Where Them Girls At".