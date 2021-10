Étretat. Pourquoi des gendarmes à cheval sur la côte d'Albâtre ?

Sur le dos de leur cheval, les deux gardes républicains et les quatre gendarmes surplombent la foule. Depuis le lundi 16 juillet 2018, un poste à cheval est mis en place sur la Côte d'Albâtre, principalement à Fécamp, Étretat et Le Tilleul (Seine-Maritime).

C'est la 21e fois que le dispositif est mis en place l'été, au moment où il y a le plus de monde sur le littoral.

Prendre de la hauteur pour mieux voir, aller plus vite, imposer sa présence… ce sont les avantages que procure cette présence à cheval. Mais ce ne sont pas les seuls.

"Les chevaux nous permettent de faire des patrouilles sur le littoral, sur des chemins non praticables par des véhicules et sur une étendue trop grande pour pouvoir être à pied, explique le Capitaine Prévost, commandant en second de la compagnie de la gendarmerie départementale de Fécamp. Ce poste permet donc d'effectuer une surveillance dans des zones touristiques ou des chemins de promenades à fortes influences sur le littoral et d'assurer la protection des personnes et des biens."

Avec ce dispositif, les gendarmes veillent aussi à la protection de l'environnement.

Accueillis au Tilleul

Les gendarmes effectuent des services journaliers de dix heures à 20 voire 22 heures. Le dispositif est donc important, "c'est toute une organisation, toute une logistique", indique le Capitaine Prévost. D'autant que les chevaux ne sont pas de la région mais viennent de la garde républicaine.

Ils sont accueillis dans une écurie située au Tilleul où il y a "toutes les infrastructures pour les soigner, les nourrir et les faire dormir".

Les gendarmes et les chevaux seront sur la côte jusqu'à fin août 2018. Peut-être les croiserez-vous d'ici là au détour d'un chemin ?