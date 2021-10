Flers. Siouville : exposition photos du club de Flers, champions de France

L'exposition photos de Siouville-Hague (Manche) met en avant les photographies qui ont permis au club de Flers (Orne) de devenir champions de France Photo 2018 Couleurs. Tous les jours de 15 heures à 19 heures, jusqu'au dimanche 29 juillet 2018, les visiteurs peuvent admirer les œuvres de quatre artistes dans la salle Marcel Jacques.

Quatre photographes de renommée

Chaque jour, un artiste sera présent pour présenter ses travaux et parler de photographie avec les visiteurs. Les photographes ont déjà une renommée dans le monde de la photographie. L'exposition n'a pas pour but de faire découvrir de nouveaux talents mais plutôt "de montrer au grand public ce qu'il est possible de faire dans ce domaine et de dévoiler la touche personnelle des artistes.", explique Michel Chauvin, photographe et adhérent du Club de Flers.

Ces 200 photographies animalières, de paysage ou encore de boxe ont participé à des concours nationaux, la coupe de France Noir et Blanc ou bien le concours National Nature. Michel Chauvin a choisi Siouville pour l'exposition afin de créer de l'animation dans la commune et de présenter les œuvres du Club photo de Flers par la même occasion.