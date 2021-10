Dans la 1ère course à Enghein, Apollinaire vous invite à jouer... :



Le 12, Balando

Le 6, Agitateur

Le 11, Vénézia de Mai

Le 2, Nancy America

Le 8, Angel d'Or

Le 3, Pave The Way

Le 5, Brasil de Bailly

Et le 9, Boléro des Vignes



Départ à 13h47

Hier, apollinaire a trouvé le Tiercé dans le désordre en 3 chevaux, et le Quarte dans le désordre en 7 chevaux.