La pollution atmosphérique s'installe dans le Calvados

Et chose nouvelle, les seuils d'alerte ont été abaissés. Pourquoi ? Christophe Legrand, directeur général d'Air Com, association qui mesure la qualité de l'air, nous livre sa réponse dans l'interview à écouter ci-après. Selon lui, près de 42 000 personnes meurent chaque année prématurément en France, à cause de cette pollution.

Pour Air Com, les deux principales causes de pollution en Basse-Normandie, sont dues à la voiture et au chauffage non électrique. La troisième source de pollution en région est souvent due à l'activité agricole, mais plutôt au printemps. Pour les personnes sensibles, Air Com conseille d'éviter les gros efforts, déviter la surventilation. Selon les spécialistes, ce phénomène de pollution se poursuivra tant qu'il n'y aura pas un changement brutal de conditions meteo.