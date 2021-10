Incendie dans un garage automobile près de St-Lô

Le feu dans un garage ce mercredi midi, près de st-Lô ! Un impressionnant panache de fumée, et pas moins de

35 sapeurs-pompiers mobilisés sur ce sinistre qui s'est déclaré vers 12h50, dans un atelier carrosserie-peinture d’un garage Renault à Pont Hébert. Le feu a détruit les 150 mètres carrés de l’atelier et deux voitures. Des produits très inflammables ont été éloignés et mis hors d’atteinte des flammes. Une cellule des risques chimiques a été appelée. Mais pas de pollution. Les origines du sinistre restent à déterminer. Le peintre en

carrosserie n’a plus d’atelier .