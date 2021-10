Saint-Lô sous le signe du virtuel ce week-end avec l'Odyssée du Jeu Vidéo

Un événement qui va se dérouler en 2 parties :



Le samedi entre 9h et 19h, il sera proposé aux visiteurs de (re)découvrir l’histoire du jeu vidéo au travers d’une exposition de consoles de plus de 20ans jusqu’aux actuelles. Une sélection de jeux cultes ayant marqué des générations de joueurs a été élaborée pour que vous puissiez y jouer et vous amuser ! Il sera également proposé aux visiteurs de créer leurs propres jeux vidéo et d’assister à une démonstration d’un projet en développement par un des étudiants de l’IUT. Parallèlement à cela, quelques ordinateurs seront présents pour que le public puisse jouer les uns contre les autres à des jeux de courses, de guerre… (entrée libre)



La 2ème partie est un tournoi se déroulant toute la nuit, entre 21h jusqu’à environ 10h le lendemain. Cette « LAN Party » (littéralement partie en réseau), avec 80 places disponibles, offre à des joueurs expérimentés ou non la possibilité de s’affronter amicalement entre eux sur une vingtaine de jeux PC ou consoles. Il est demandé aux participants d’amener leurs ordinateurs (fixe ou portable). La participation demandée pour ce tournoi est de 3€ par personne.



Pour connaître la liste des jeux de la LAN, s’inscrire au tournoi ou poser toute question, envoyez un courriel à l’adresse suivante : lan.saintlo@gmail.com

Ecoutez Maxime Oudoux, Chef de Projet et responsable communication de l'évenement.