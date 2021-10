Jusqu'à 19h, vous trouverez des consoles retro, une expo, et la possibilité d'essayer des jeux toute la journée et de partager vos expériences avec les passionnés sur place. Et à partir de 21h et toute la nuit jusqu'à 8h du matin, lancement d'un grand tournoi en LAN. L'entrée est à 3€ pour participer à la nocturne.

