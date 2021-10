Mont-Saint-Aignan. Rouen représente la France au championnat d'Europe universitaire de foot

Ils vont essayer de faire aussi bien que les 23 joueurs de Didier Deschamps. 18 étudiants de l'université de Rouen (Seine-Maritime), sont partis, jeudi 19 juillet 2018 en direction de Porto, au Portugal. Ils participent aux Jeux européens des universités qui regroupent 3000 athlètes dans 13 sports différents.

Ces 18 étudiants font partie de l'équipe de foot et ils représentent la France entière. "Nous sommes arrivés en tête du championnat de France universitaire en 2017, ce qui nous a permis de disputer cette compétition", rappelle Pierre Ascola, étudiant en Staps à l'université de Rouen.

Une victoire pour débuter

C'est à Coimbra que les Rouennais disputent la compétition. Dimanche 22 juillet 2018, ils ont commencé le championnat par une victoire 1 à 0 face à l'Autriche dans cette phase de poule. Comme pour le Mondial ou l'Euro de foot, l'équipe de l'université de Rouen disputera ensuite des quarts, demis et finale, selon leur succès dans la compétition.

"On se doit de représenter dignement la France"

"Vu la performance de l'équipe de France, on se doit de représenter dignement la France, on veut aller le plus loin possible, mais on sait que c'est compliqué, poursuit Pierre Ascola. On n'est pas venu là pour prendre des vacances !"

À côté de la France, il y a des sélections qui ont de quoi faire trembler : le Portugal, l'Allemagne et même… La Croatie ! "Il n'y a pas d'équipe à négliger, s'ils sont tous ici, ce n'est pas par hasard", ajoute Pierre Ascola.

Prochain match pour l'équipe de l'université de Rouen, une rencontre face à la Finlande. Le coup d'envoi sera donné, mardi 24 juillet 2018, à 10 heures. Le match est retransmis, en direct, sur la chaîne Youtube de la compétition.