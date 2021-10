Rouen. Paratriathlon : Le Rouennais Alexis Hanquinquant en or

Il l'a refait ! Un an après son premier titre européen, Alexis Hanquinquant a été de nouveau sacré champion d'Europe de paratriathlon (triathlon pour handicapés), jeudi 19 juillet 2018 dans la ville de Tartu en Estonie. " En termes d'émotions, c'est aussi fort que la première fois ", jubile le sociétaire du club de Rouen Triathlon (Seine-Maritime).

Les Mondiaux en ligne de mire

En tête à l'issue de l'épreuve de natation, le natif d'Yvetot a accentué son avance sur le vélo, avant d'attaquer la course à pied avec quelques doutes qu'il a toutefois rapidement balayés. " Je me suis fait une grosse déchirure musculaire fin avril, explique-t-il. Je me suis donc focalisé à l'entraînement sur la natation et le vélo. J'étais quand même confiant et serein et j'ai réussi à courir correctement. Je suis heureux d'avoir conservé mon titre. Maintenant, je vais essayer de ne pas trop profiter et de continuer à travailler parce que les championnats du monde arrivent. Il faut rester concentré. "

Le samedi 15 septembre 2018, Alexis Hanquinquant disputera en effet les Mondiaux à Gold Coast, en Australie. Avec l'ambition légitime de remporter un deuxième titre mondial d'affilée après celui conquis l'an dernier.