Basket (N2M) : Caen tient sa première victoire en déplacement

"J'avais vu un changement de comportement à Rennes, indique Fabrice Calmon. [Le match à Juvisy] n'a fait que le confirmer." Adroits et forts mentalement, les Caennais étaient en tête à la mi-temps après une très bonne entame de match (50-52). Leur défense, pourtant, laissait à désirer. "On ne gagne pas à Juvisy en cent points. Il fallait qu'on augmente notre intensité défensive en deuxième mi-temps."

Aussitôt dit, aussitôt fait. LesCaennais resserraient les rangs et gardaient jusqu'au bout le contrôle des opérations. Juvisy avait pourtant la balle du hold-up à une poignée de secondes du buzzer. "C'était carrément chaud à la fin, reconnaît Fabrice Calmon, mais on a très bien défendu sur les dernières possessions. On a fait un gros match et on a été intelligents dans le jeu." Cette victoire positionne le CBC au cinquième rang de Nationale 2, deux points désormais derrière Berck, deuxième. A neuf journées de la fin du championnat, les play-offs restent envisageables. "Si on gagne encore quelques matchs à l'extérieur, pourquoi pas jouer le top 3 ou le top 2, avance le coach caennais. Mais pour cela, il est capital de préserver notre invincibilité à domicile." Ce ne sera pas une mince affaire samedi 11 février contre Trappes.