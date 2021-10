Caen. A Caen: cinq mois ferme pour trafic de stupéfiants en récidive

Junior Seri âgé de 38 ans, Olivier Samson âgé de 31 ans ainsi qu'un troisième comparse âgé de 43 ans ont été jugés par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) jeudi 19 juillet 2018. Les faits reprochés sont l'acquisition, la détention, le transport et l'usage illicite de stupéfiants. Pour Junior Seri, seul présent à l'audience, s'y ajoute cession en récidive. Les faits couvrent la période de janvier à mai 2018 à Caen.

"Ou vous mentez ou vous avez un sosie"

A la suite d'une surveillance de la BAC deux individus sont interpellés à Caen jeudi 17 mai 2018. Ils viennent d'acquérir de la cocaïne, ignorent le nom de leur fournisseur mais le décrivent de type africain. Ors, Junior Seri, connu de la justice pour trafic de stupéfiants habite dans l'immeuble où les deux hommes se sont fournis. Durant l'enquête comme à la barre le prévenu persiste "Je ne les connais pas, je ne suis pas descendu de chez moi pour rencontrer qui que ce soit" "Ou vous mentez ou vous avez un sosie" ironise la présidente.

Prés de soixante dix grammes de cocaïne retrouvés

A son domicile sont retrouvés 68,22g de cocaïne repartis dans 8 pochons ainsi que de la résine de cannabis et 295 euros en liquide. "J'ai acquis cette cocaïne par mes propres moyens pour mon usage personnel, je n'en vends pas " Pourtant sa compagne le met en cause bien que n'ayant assisté à aucune transaction "Quand quelqu'un vient le voir il me demande d'aller dans la chambre"

"Je garde le silence"

Le prévenu en restera là malgré l'insistance de son avocate "Parlez nous de la personne que vous hébergiez car c'est vous qui êtes mis en cause !" "Je garde le silence Madame la Juge, vous devez bien comprendre pourquoi"

Junior Seri écope de 10 mois de prison dont 5 mois ferme assortis de 24 mois de mise à l'épreuve et d'une obligation de soins. Olivier Samson écope de 3 mois de prison ferme et de 500 euros d'amende. Le troisième prévenu, en raison de son casier judiciaire, est condamné à 4 mois de prison avec sursis et à 500 euros d'amende. Les scellés se voient confisqués.

