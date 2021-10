Prison ferme pour trois hommes à Cherbourg

Deux Cherbourgeois de 23 et 27 ans et un Martiniquais de 35 ans ont donc été condamnés à des peines de trois mois de prison ferme à six mois de prison ferme aujourd'hui à Cherbourg.

Le 7 novembre, ils ont été arrêtés alors qu'ils cambriolaient un appartement.

Placé en garde à vue, le trentenaire s'en prend en plus aux policiers et n'hésite pas à les frapper. Pas une première pour cet homme qui collectionne déjà 22 mentions à son casier.