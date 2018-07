Tour de France: le peloton quitte les Alpes pour la 13e étape vers Valence

L'Italien Vicenzo Nibali (Bahrein), victime d'une fracture de la 10e vertèbre après une chute à quatre kilomètres de l'arrivée de la 12e étape est non partant, alors que l'étape vers l'Alpe d'Huez a été fatale à neuf coureurs (six abandons, deux hors délai et un non-partant).

L'abandon du "Requin de Messine" permet au premier Français, Romain Bardet (AG2R), de gagner une place au classement général. Il est désormais 5e.

Le départ de l'étape a été donné à 13h45 sous un ciel gris. Des orages sont annoncés sur le parcours, Météo France plaçant les départements traversés (Isère et Drôme), sous vigilance orange pour toute la journée.

Le Britannique Geraint Thomas (Sky), vainqueur au sommet de l'Alpe d'Huez, a pris vendredi le départ de sa deuxième étape en jaune sur le Tour 2018, la sixième dans sa carrière.

Deux petites côtes sont au programme dans la vallée du Rhône, mais l'arrivée à Valence semble promise aux sprinteurs.

Les Alpes ont toutefois fait de gros dégâts. Le Colombien Fernando Gaviria (Quick Step), premier maillot jaune cette année et vainqueur de deux étapes (1re et 4e), ainsi que le Néerlandais Dylan Groenewegen (Lotto-NL), qui a également remporté deux étapes (7e et 8e) ont ainsi abandonné avant l'Alpe d'Huez, tout comme les Allemands André Greipel (Lotto) et Rick Zabel (Katusha).

Jeudi, Mark Cavendish (Dimension Data) et Marcel Kittel (Katusha) étaient arrivés hors délai à La Rosière.

Parmi les sprinteurs, il ne reste donc plus que le porteur du maillot vert, le Slovaque Peter Sagan (Bora), le Norvégien Alexander Kristoff (Emirats) et les Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ) et Christophe Laporte (Cofidis).

Dans sa partie finale, la course, qui suit un sens est-ouest, pourrait être exposée au vent, parfois violent dans la vallée du Rhône. Avec le risque de possibles cassures et de perte de temps pour les prétendants au classement général.

L'arrivée, jugée au bout d'une ligne droite de 350 mètres, près du stade Georges-Pompidou, est prévue vers 17h30 (moyenne de 45 km/h).

