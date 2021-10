Évreux. Alexandre Benalla, originaire d'Évreux, au cœur d'un scandale à l'Élysée

Un collaborateur d'Emmanuel Macron, responsable de sa sécurité durant la campagne présidentielle, a été suspendu de ses fonctions pendant deux semaines puis muté à des fonctions administratives à l'Élysée après avoir agressé un manifestant à Paris le mardi 1er mai 2018, selon un article du Monde mis en ligne mercredi 18 juillet 2018.

D'après plusieurs confrères de la presse nationale, ce collaborateur, Alexandre Benalla, est originaire d'Évreux (Eure). Il a également fait un passage au Havre (Seine-Maritime) selon L'Express.

Ouverture d'une enquête préliminaire

Le journal Le Monde affirme qu'Alexandre Benalla, "équipé d'un casque à visière des forces de l'ordre alors qu'il n'est pas policier, s'en est pris à un jeune homme à terre pendant une manifestation qui se tenait place de la Contrescarpe, à Paris".

Le quotidien s'appuie sur plusieurs vidéos dont une, postée par un militant de La France Insoumise, largement diffusée sur les réseaux sociaux et sur laquelle on voit une jeune fille être tirée par le cou par un homme casqué. Cet homme revient quelques instants plus tard et s'en prend violemment à un jeune homme qui se trouve au sol, entouré par des CRS.

Sollicité par Le Monde, Alexandre Benalla a refusé d'infirmer ou de confirmer sa présence place de la Contrescarpe, là où a été filmée la vidéo. Mais le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Patrick Strzoda, a lui confirmé que c'est "bien l'homme de la vidéo, impliqué dans les violences du mardi 1er mai 2018", indique le journal.

Une enquête préliminaire a été ouverte pour violences et usurpation de fonction.

