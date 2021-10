Évreux. Intrusions dans des élevages normands : douze personnes en garde à vue

Douze militants défenseurs de la cause animale ont été placés en garde à vue mardi 21 mai 2019 après des vols et des dégradations commis ces derniers mois dans des élevages, a appris l'AFP auprès du parquet d'Évreux.

Il s'agit de personnes "âgées de 22 à 50 ans et liées à l'association animaliste Boucherie Abolition", indique Dominique Puechmaille, procureur de la République d'Évreux. Ces suspects ont été placés en garde à vue "dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte pour vol, dégradation en réunion, entrave à la liberté du travail et violation de domicile", poursuit la procureure. "On leur reproche de s'être rendus dans des élevages d'animaux, d'avoir volé deux animaux, ou encore d'être entrés dans des exploitations pour ouvrir les portes et libérer des animaux", détaille Mme Puechmaille, chargée de cette enquête après plusieurs faits commis dans l'Eure, en Eure-et-Loir et dans l'Orne.

"Il y a eu un premier fait de commis en décembre dans l'Eure, puis trois autres faits le 14 avril dernier", a précisé la magistrate.

Des plaintes déposées

Les suspects ont été interpellés sur plusieurs points du territoire national, notamment en Ile-de-France et dans les régions Centre et sud-ouest, d'après la procureure de la République.

"Les exploitants agricoles touchés ont déposé plainte.", a ajouté Mme Puechmaille. La brigade de recherches de gendarmerie d'Évreux a été chargée des investigations.

