Handball (N1F) : Colombelles se rapproche du maintien

Le constat s'est confirmé samedi 4 février contre Saint-Amand, battu 34-32 au terme d'un match assez décousu. "L'essentiel est fait, retient Philippe Breysacher. On a encore gagné au courage." Offensif d'entrée de jeu, le match est d'abord resté serré (9-9, 15') avant que les Colombelloises prennent les commandes des opérations (13-10, 20'). A la mi-temps, elles comptaient quatre longueurs d'avance, le plus large écart de la rencontre (20-16). La défense, pourtant, était aux abonnés absents.

"On n'a pas du tout appliqué notre projet de jeu défensif, fait remarquer Philippe Breysacher. On a explosé en défense." Fatiguées, les coéquipières d'Alisson Breysacher ne sont pas parvenues à régler le problème – inhabituel chez la meilleure défense du championnat – en deuxième période. Saint-Amand en a profité pour passer brièvement devant (26-27, 45') mais a subi la domination locale durant le money time. Le maintien, objectif de base, ne fait plus aucun doute. Colombelles, quatrième à deux points de la première place, peut même prétendre au podium. "Quand on sera maintenus, il sera temps de former les joueuses de demain", annonce Philippe Breysacher. Le résultat importera moins puisque les jeunes auront un temps de jeu allongé. Prochain match pour Colombelles samedi 11 février à Alfortville, troisième de N1.