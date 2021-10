Flers. Orne : Œuvre collective dans le quartier Saint-Michel de Flers

L'œuvre collective du quartier Saint-Michel de Flers (Orne) a été inaugurée mercredi 18 juillet 2018. Ce sont les habitants, encadrés par Benoît Delomez qui ont réalisé cet ensemble de cubes lors de la fête du quartier le samedi 7 juillet 2018.

Une œuvre collective qui rentre dans un projet

C'est un projet d'appropriation des lieux par les habitants qui a poussé à cette réalisation. Le quartier fait partie d'une dynamique de renouvellement urbain. L'idée est que les gens s'approprient les lieux par des actions collectives, que des lieux de rencontre et d'échange se créent. La deuxième dimension du projet est celle de vie du quartier. Le but de l'œuvre est de s'ouvrir culturellement. De plus, la réalisation met en dynamique des associations locales, Le Conseil citoyen ou encore L'Etape. La création rentre en articulation avec le projet des Jardins Partagés. Quelques mois plus tôt, des jardins collectifs ont été mis en place dans le quartier pour permettre aux habitants de cultiver des produits.

Aspect visuel

Le cube principal s'apparente à une cabane pour enfants, tandis que de chaque côté, d'autres cubes sont utilisés pour cultiver ou bien comme hôtel à insectes. La réalisation est écologique, bâtie avec du bois. L'œuvre fait désormais partie des lieux.

L'idée de Michel Dumaine, vice-président de Flers Agglo, est que "les habitants peuvent s'approprier complètement l'espace, c'est leur espace, leur quartier. Ils peuvent le décorer comme ils le souhaitent et profiter du jardin partagé. Nous voulons créer un lieu de vie au milieu d'un quartier d'habitat social.". Selon lui, le sentiment d'appartenance existe déjà mais le vice-président de Flers Agglo souhaite le développer. Le quartier a été développé avec des bénévoles. Michel Dumaine donne le mot de la fin, "L'objectif du projet, c'est le mieux vivre dans le quartier".