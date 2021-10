Rouen. Seine-Maritime : de la prison ferme pour une série de vols de voitures

De novembre 2016 à octobre 2017, les vols de voitures se multiplient entre Barentin et Pavilly (Seine-Maritime). Les services de police mettent en place une surveillance des parkings locaux et abords d'habitation. Les victimes ont été entendues et certaines d'entre elles ont pu mettre en fuite les voleurs.

Elles retiennent un point commun à leurs malheurs : un fourgon blanc circulait non loin des tentatives de vol et les enquêteurs retiennent ce point. Un rebondissement survient le 24 janvier 2017 alors qu'ils patrouillent dans les localités et croisent le véhicule. Ils actionnent leur gyrophare pour le sommer de s'arrêter, mais il réussit à leur échapper. Le fourgon est finalement repéré, mais son conducteur prend la fuite. Il termine sa course, un peu plus loin, dans une borne électrique.

Il reconnaît les vols

David Weiss, 32 ans, est interpellé et placé en garde à vue. Il reconnaît le délit de fuite et le refus d'obtempérer. Il est cependant plus évasif quant à son rôle dans les vols constatés, mais cède en avouant la totalité des délits lorsqu'une victime le reconnaît pour l'avoir aperçu au volant de son fourgon.

Celui-ci est fouillé et divers outils, utilisés pour commettre ces vols, sont retrouvés. Au tribunal, le prévenu déclare : "J'ai continué tant que ça marchait bien". Pour le Procureur de la République, "tous les faits sont caractérisés et reconnus". La défense du prévenu note qu'il "prend conscience de son comportement délictuel". Après délibération, le tribunal le reconnaît coupable des faits reprochés. Il le condamne à une peine de dix mois de prison ferme ainsi qu'à une amende de 200 euros.