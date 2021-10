Hors Normandie. L'horoscope signe par signe de ce mercredi 25 juillet 2018

Bélier

Vous aimeriez une rencontre, un coup de foudre même s'il s'agit souvent de se brûler les ailes. La foudre gouverne tout mais est bien volage et éphémère. C'est vrai, on ne peut tout de même pas tout vous interdire.

Taureau

Vous avez saisi l'essentiel, il y a tout… vous avez le sens de la synthèse. Vous avez raison il ne faut pas travailler dans le désordre.

Gémeaux

Vous êtes expert dans votre domaine mais attention. Il faut faire fi des méandres pour être accessible. Évitez toutefois l'extrême inverse et surtout les lieux communs.

Cancer

Il y a des partenaires dont on ne peut pas se passer. Une vision, des symboles à partager, des connaissances. On ne peut pas avancer seul. Il faut bien quelques alliés !

Lion

Vous aimeriez un mode d'emploi universel, une synthèse de règle qui serait pour vous un bouclier. Les manuels de savoir-vivre sont vite obsolètes. Votre libre arbitre et votre bon sens sont bien suffisants.

Vierge

On vous a fait un coup de fourbe ; vous êtes marqué, on vous avait bien prévenu ; en plus vous restez fasciné par votre bourreau. Passez à autre chose. La vengeance est un plat qui se déguste un jour ou l'autre.

Balance

Vous avez parfois des réponses anorexiques à des interrogations majeures. Vous êtes trop souvent frappé d'effroi craignant le faux pas et la parole malheureuse.

Scorpion

Au cœur du mouvement, insistez sur certains points en suspens qui urgent. Il ne faut surtout pas rechercher le confort. Ce n'est pas le moment de ralentir le mouvement.

Sagittaire

Tous vos sens sont en éveil. Vous avez le sens de l'action, le sens de l'urgence. Vous êtes toujours au cœur de l'action. On vous aime pour votre bon goût et votre bon sens.

Capricorne

Lorsque vous vous exprimez pour présenter un projet ou vous présenter vous-même, optez pour la simplicité. Inutile de vous lancer dans des tournures byzantines.

Verseau

Pour une fois que la poésie est à l'honneur. Vous gardez les yeux ouverts sur certaines subtilités au-dessus de la ligne d'horizon.

Poissons

Cette journée sera extrêmement rythmée de peur qu'elle ne ressemble plus au train fantôme qu'au grand huit. L'angoisse sera parfois la plus forte. Tout se termine bien.