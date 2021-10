Neige : le point sur la circulation dans le Calvados pour ce mardi

Actualisé à 8h19.

Les transports scolaires sur le territoire de Condé Intercom resteront eux aussi au garage ce mardi (communauté de communes du Pays de Condé et de la Druance - Condé-sur-Noireau).

Dans l'agglomération caennaise, le tramway circulait dès 6h ce matin. Du côté des bus, Twisto informe que le réseau circule normalement à l’exception de la lianes 4. Son terminus se situe à Fleury M. Cachin et non à Ikéa. Concernant les Directs scolaires, l’ensemble des services est assuré à l’exception du direct S Mathieu / CES Lechanteur Caen.

Concernant le réseau départemental, le Conseil Général du Calvados assure la viabilité sur l'intégralité du réseau principal. Des difficultés persistent sur le réseau secondaire principalement dans l'Est du département (le Pays d'Auge). Par ailleurs, les poids lourd de plus de 7,5 sont de nouveau autoriser à dépasser. De nombreux axes sont encore jugés comme délicat à cause du verglas (Voir le document PDF ci-dessous).