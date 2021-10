Transports scolaires perturbés mardi dans la Manche

Les routes seront glissantes dans une partie du département de la Manche demain matin, en particulier dans le sud du département.

Voici les dernières prévisions du Conseil Général de la Manche:

NUIT DU LUNDI 6 AU MARDI 7

FORTES GELEES AU SUD

Le ciel très nuageux en début de nuit, peut donner quelques pluies, ou flocons sur les hauteurs du centre du département. Puis des éclaircies apparaissent temporairement, favorisant la chute des températures. En fin de nuit, des nuages porteurs d'un peu de pluie et de neige touchent le Cotentin. La prudence reste donc de mise sur les routes, notamment sur le centre et le Sud, à cause du gel sur les chaussées mouillées ou enneigées.

Les températures minimales s'abaissent à +2° sur Cherbourg et -6° à Saint-Lô et -4° dans le sud manche.

Informations complémentaires

En raison de l'état du réseau secondaire, les transports scolaires seront interdits demain matin sur les cantons de:



Saint Pois, Brecey, Ducey, Pontorson, Saint James, Isigny le Buat, Juvigny le Tertre, Sourdeval, Mortain, Saint Hilaire du Harcouet, Barenton et Le Teilleul.



MARDI 7

RETOUR DU SOLEIL

Quelques petites chutes de neige sont encore possibles en fin de nuit et début de journée sur le Cotentin. L'après-midi, de belles éclaircies se développent, mais un peu plus difficilement sur le Cotentin.

Les températures maximales s'échelonnent de +0 à +4 degrés.

crédit photo : Tendance Ouest