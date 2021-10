Caen. [Photos et vidéos] Les bleus champions du monde : joie en Normandie

Champions du monde ! Ils l'ont fait ! Les bleus ont remporté la Coupe du monde après leur victoire 4-2 contre la Croatie. 20 ans après 1998, une nouvelle étoile orne le maillot de l'équipe de France. De nombreux écrans géants étaient présents partout en Normandie pour faire vivre cet événement.

Tendance Ouest était d'ailleurs partenaire des fanzones de Saint-Lô (Manche) et Fécamp (Seine-Maritime) et l'ambiance y était superbe. Retrouvez nos photos et vidéos de la joie des supporters normands.

