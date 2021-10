Carte scolaire dans la Manche : 37 fermetures de classes contre 8 ouvertures dans les écoles

Une réunion de 5 heures entre l’inspecteur de l’académie de la Manche et les syndicats d’enseignants du permier degré ce vendredi ! Il a confirmé la fermeture de 37 classes, contre 8 ouvertures à la rentrée de

septembre… 13 postes d’enseignants remplaçants et 19 postes de RASED, ce réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficultés, sont supprimés. l’inspecteur d’académie reste droit dans ses bottes, évoquant la maîtrise du budget de l’Etat, et la baisse des effectifs… 600 élèves en moins à la rentrée de septembre, dont 1 / 3 n’est plus pris en compte, ce sont les enfants de moins de 3 ans.