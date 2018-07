Festival Beauregard : affluence record pour les dix ans

Avec 108 000 entrées sur les quatre jours, le festival Beauregard a vu les choses en grand pour l'édition 2018. Des concerts inoubliables comme ceux d'Orelsan ou Depeche Mode le lundi 9 juillet mais aussi des surprises avec la grande roue ou le feu d'artifice du dimanche soir, viennent confirmer que l'évènement est devenu un incontournable de la scène musicale.

• A lire aussi. Festival Beauregard : les festivaliers venus nombreux, très nombreux



Petit retour en images :

Pour sa dixième édition, le festival Beauregard a comptabilisé 108 000 entrées pour les quatre jours. Record battu ! Ici pour le rappeur Nekfeu. - Margaux Rousset

Macklemore a enchanté Beauregard dimanche 8 juillet 2018. - Julien Hervieu

Et le public de Beauregard a repris en chœur les tubes d'Eddy de Pretto samedi 7 juillet 2018. - Margaux Rousset

Le thème de l'année 2018 ? Le cirque ! - Margaux Rousset

Un feu d'artifice pour célébrer comme il se doit la dixième bougie du festival Beauregard. - Julien Hervieu

Muse et Bruce Springsteen ?

L'âge de la maturité semble donc atteint, et l'on pourrait presque se demander ce que les organisateurs peuvent souhaiter de plus pour les années à venir. "Déjà fêter la 20e un jour, sourit Paul Langeois, directeur du festival. Et j'espère encore pouvoir accueillir des très grands noms." Si Sting, Iggy Pop, Lenny Kravitz ou Nick Cave ont déjà foulé la scène du festival, il assure que, "heureusement, il y en a encore beaucoup qu'on a envie de faire et on y travaille déjà." Parmi ceux qu'il garde en tête, on compte The Cure, Massive Attack, Bruce Springsteen, Muse… et bien sûr ceux "qui perceront mais que l'on ne connaît pas encore."

Côté capacité d'accueil, la tendance des prochaines années ne sera probablement pas à la hausse. "Tel que le lieu est actuellement configuré, on pourrait monter à 33 ou 34 000 personnes par jour, explique Paul Langeois. Mais notre volonté est de rester sur une jauge à 27 000. Je veux que les gens aient encore de l'espace, qu'ils passent un bon moment et restent longtemps. Autrement, on se retrouvera dans un festival où les gens ne viennent que pour le groupe qu'ils ont envie de voir et repartent après".