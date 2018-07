GP de Grande-Bretagne: Vettel (Ferrari) gagne devant Hamilton (Mercedes)

Le Finlandais Kimi Räikkönen (Ferrari), qui avait percuté Hamilton dans le premier tour, le reléguant en 17e position, complète le podium.

L'écart entre Vettel et Hamilton au classement des pilotes passe en conséquence de une à huit unités.

Auteur d'un mauvais départ, le Britannique, qui s'élançait en pole position, a vu Vettel et son propre coéquipier Valtteri Bottas le dépasser, avant que Räikkönen ne l'envoie en tête-à-queue hors de la piste.

Le héros local, visiblement très déçu de ne pas avoir décroché une sixième victoire record dans son Grand Prix national, n'est pas passé par la traditionnelle case interview en piste à sa descente de voiture.

La bataille pour la première place a longtemps semblé devoir se jouer entre Vettel et le Finlandais Bottas, mais la stratégie à un arrêt aux stands choisie par son équipe, quand les Ferrari en ont fait deux, a fait rétrograder ce dernier à la quatrième place dans les derniers tours.

L'Australien Daniel Ricciardo, dont la Red Bull n'a jamais été dans le rythme pour viser les places d'honneur, est cinquième.

L'Allemand Nico Hülkenberg (Renault), le Français Esteban Ocon (Force India), l'Espagnol Fernando Alonso (McLaren), le Danois Kevin Magnussen (Haas) et l'autre Français Pierre Gasly (Toro Rosso complètent le top 10.

Le dernier français, Romain Grosjean (Haas), a abandonné après s'être accroché avec l'Espagnol Carlos Sainz Jr (Renault) au 39e tour, provoquant une deuxième entrée de la voiture de sécurité, qui venait tout juste de se retirer après une première neutralisation de la course suivant la sortie de piste du Suédois Marcus Ericsson (Sauber).

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) s'est retiré suite à une panne à six tours de l'arrivée, le Monégasque Charles Leclerc (Sauber) a été contraint de s'arrêter après son arrêt aux stands à cause d'une roue mal fixée et le Néo-Zélandais Brendon Hartley (Toro Rosso) n'a pu effectuer qu'un tour.

Celui-ci n'avait déjà pas pris part aux qualifications, les dégâts occasionnés par son accident lors des essais libres 3 samedi matin étant trop importants.

