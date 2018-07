La Turquie limoge 18.000 fonctionnaires avant l'investiture d'Erdogan

Tendance Ouest a écrit :

Collision en mer à Port-en-Bessin dans le Calvados

Un voilier et un chalutier se sont percutés vers 2 heures du matin dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 juillet 2018, à 13 km de Port-en-Bessin près de Bayeux (Calvados). Il n'y a pas eu de victime. "La zone Manche et mer du Nord concentre 25 % du trafic maritime, ce qui en fait l'une des zones les plus fréquentées au monde", indique la préfecture maritime qui appelle donc à la plus grande vigilance.

