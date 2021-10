Divertissement. Lire à la plage : un été à la page !

Opération mise en place par le Département Seine-Maritime en 2006, Lire à la plage donne rendez-vous chaque été aux amateurs de littérature en bord de mer. Cet événement rencontre un franc succès puisque l'année passée 38 770 lecteurs sont venus profiter de ces cabanes à lire. Charlotte Masset, vice-présidente du département en charge de la Culture et du Patrimoine nous en parle :

Quel est le but de cette manifestation ?

"Le Département de la Seine-Maritime s'engage pour promouvoir la lecture et confie cette action à sa Médiathèque Départementale. L'opération 'Lire à la Plage' a été créée en 2006 pour permettre à la lecture de sortir du champ des traditionnelles bibliothèques. L'idée est d'aller à la rencontre des lecteurs et de leur ouvrir les portes de bibliothèques éphémères en plein air dans des lieux où ils disposent d'un peu de temps pour lire. Cela permet aussi d'en faire bénéficier les touristes de passage et aussi, d'animer culturellement les plages du territoire."

Comment les sites sont-ils choisis ?

"Il y a aujourd'hui 12 communes partenaires contre trois seulement en 2006. Les cabanes sont réparties sur le littoral de manière régulière sur les 130 kilomètres de la Côte d'Albâtre, en prenant aussi en considération la fréquentation touristique des sites et les exigences techniques liées à l'implantation du dispositif. Depuis 2017, le Département a également installé un espace de lecture sur les deux navires effectuant la liaison Transmanche entre Dieppe et Newhaven : 200 livres en français et en anglais sont ainsi mis gratuitement à disposition des passagers durant les traversées."

Quels types de livre sont proposés aux lecteurs ?

"Sur l'ensemble de l'opération, 12 000 ouvrages sont mis à la disposition des lecteurs, soit 1 000 par cabane. La médiathèque départementale de la Seine-Maritime fournit l'ensemble de ces livres en proposant l'offre la plus large possible : romans, nouvelles, recueils de poésies, livres documentaires photographiques ou historiques, livres de cuisine, bandes dessinées, romans jeunesse, mangas ou encore albums d'éveil pour les plus petits."

Dans quelles conditions consulte-t-on ces livres ?

"Il suffit de se présenter dans l'une des cabanes et de faire son choix. De jeunes saisonniers recrutés et formés par le Département sont à la disposition des lecteurs pour apporter quelques conseils et orienter les publics. Les ouvrages empruntés sont à lire sur place dans l'espace de lecture pour qu'un maximum de personnes en profitent. Cet espace est agrémenté d'une terrasse, de chaises et de transats mis à la disposition des lecteurs devant chaque cabane."

Quelles animations sont proposées en complément ?

"Le Département a mis en place un programme d'animations destiné aux adultes et aux enfants. Ces animations sont toutes gratuites, elles sont proposées par les associations locales et les collectivités partenaires que la médiathèque départementale recueille, valorise et organise sur la période de l'opération. La thématique des actions portées a pour critère majeur le livre, la lecture, la connaissance et la culture au sens le plus large."

Pratique. Jusqu'au 26 août sur le littoral de Seine-Maritime. Gratuit. seine-maritime.fr

