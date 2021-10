Une aventure lyrique avec Normandie Opérette

Afin de compléter ses pupitres, l’orchestre, dirigé par Véronique Malczuk, s’ouvre à de nouveaux musiciens amateurs et bénévoles de Caen dans de nombreuses disciplines : violon, violoncelle, alto, contrebasse, cor, basson, hautbois, trompette, trombone et percussion. L’atmosphère de travail y est aussi studieuse que chaleureuse. Des musiciens de différents niveaux et de tout âge s’y croisent, ajoutant aux réunions musicales des rencontres amicales.



Prochain grand projet : le concert qu’elle présentera pour la fête de la Musique. Les ouvertures de Nabucco de Verdi, du Carmen de Bizet, de la Dame Blanche de Boieldieu, de la Princesse de Trébizonde d’Offenbach ainsi que la marche de Radetzki de Strauss, sont autant de pièces classiques au programme.



En 2013, l’association se fixe pour objectif rien de moins que le montage d’une opérette en version intégrale et scénique avec metteur en scène, chœurs, solistes et danseurs en partenariat avec la classe de chant de Martine Postel, professeur au C.R.R. de Caen la mer.



Pratique. Lieu des répétions à Bretteville-sur-Odon. Tél. 06 25 48 05 66. Plus d’informations sur http://normandoperette.onlc.fr