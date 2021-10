La Seleçao, éliminée, il ne reste plus que des Européens en course. Les autres quarts de finale, samedi, sont Suède-Angleterre (16h00 française à Samara) et Russie-Croatie (20h00 à Sotchi). La finale est programmée le 15 juillet à Moscou.

