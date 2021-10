Miss France 2011 au Salon du Mariage d'Avranches

Bijoux, robe de mariée, salle de réception, traiteur, opticien, prêt à porter...venez découvrir ce samedi et ce dimanche le salon du mariage d'Avranches, salle Victor Hugo (jardin des plantes).

Des défilés se tiendront sur place: samedi : 14h30 - 17h – 19h30 et dimanche : 14h30 – 17h30.



Samedi Laury Thilleman, Miss France 2011 (élue à Caen) sera présente lors des défilés de samedi et proposera une séance de dédicaces.

Ecoutez Laury Thilleman lors de son interview sur Tendance Ouest

http://www.salondumariageetdelafete.fr/index.html