Le nouvel album d'Anaïs sort en mars

Quatre ans après The Love Album, l'artiste signe un retour retro en reprenant des chansons légères et teintées d'humour des années 1930 à 1960 qui ont bercé son enfance. Le premier extrait, reprise de Je n'embrasse pas les garçons, interprété dans les années 1950 par Georges Guétary et Carmen Sevilla, vient d'être envoyé aux radios.

Son hommage aux artistes de cette période, comme Mistinguett ou Edith Piaf, s'accompagnera d'une série de concerts qui débutera à la fin du mois de mars. La grenobloise se produira notamment sur la scène parisienne du Trianon, le 9 mai prochain.

Anaïs s'est faite remarquer en 2005 avec son album live The Cheap Show. Porté par le tube Mon coeur, mon amour, l'opus s'est écoulé à plus de 500.000 exemplaires. Egalement actrice, l'artiste n'a rien sorti dans les bacs depuis The Love Album en 2008.