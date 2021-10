Lenny Kravitz travaille déjà sur un nouvel album

Ce nouvel album provisoirement baptisé Negrophilia. Le musicien et chanteur confie à Billboard.comavoir achevé l'écriture de son dixième opus, qui s'annonce très funky et brut, selon les dires de l'artiste.

Lenny Kravitz n'avance aucune date de sortie pour Negrophilia. Avant sa finalisation, l'Afro-américain se concentrera sur la deuxième partie de sa tournée mondiale. Attendu aux quatre coins de la planète, Lenny Kravitz fera un détour par la France.

Il sera de passage par Toulon et Montbéliard, les 5 et 6 juin prochains, avant de se produire à Nancy (22 juin), Paris-Bercy (26 juin), Clermont-Ferrand (28 juin) et à Orléans le 9 juillet.

Lenny Kravitz sera également au coeur de l'actualité cinématographique le 21 mars prochain, à l'occasion de la sortie française du long métrage Hunger Games. Le compositeur y interprète Cinna, styliste attitré de l'héroïne Katniss.