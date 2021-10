Sylvain Bellat, le meilleur des cordistes

Aujourd’hui, après onze ans d’expérience et d’interventions acrobatiques, il manipule le baudrier et la corde à la perfection, partout dans le grand Ouest. "C’est un métier qui demande de la rigueur et de la technique. Nous travaillons toujours en binôme, en milieu vertical. Les secteurs où nous intervenons sont très divers : le nucléaire, la raffinerie, le bâtiment mais aussi les monuments historiques comme le Mont Saint-Michel". Cette vie vertigineuse est riche en expériences, puisque Sylvain Bellat, chef de chantier d’Ouest Acro (société caennaise spécialisée dans les travaux d’accès difficiles), est toujours en déplacement.



Chaque semaine, il pratique une activité différente selon le lieu : peinture, soudure, photographie…L’accès, cependant, se fait toujours grâce à une corde. "Etre toujours en déplacement apporte beaucoup mais c’est parfois difficile à gérer au quotidien".



L’acrobate est amoureux fou de la montagne

L’année dernière, Sylvain Bellat est sorti vainqueur des premiers championnats de France de cordiste, après un parcours sur corde remarquable. Son titre sera remis en cause en mars prochain. Mais avant d’être cordiste, Sylvain Bellat est d’abord un passionné de ski et un amoureux de la montagne. Pendant trois ans, il a partagé son année entre les stations de ski où il est moniteur l’hiver, et le travail acrobatique pendant les périodes estivales. "J’ai passé mon brevet pour être moniteur après une licence de STAPS. J’ai ensuite obtenu les diplômes pour devenir cordiste. Ce métier, il faut l’exercer uniquement si l’on est réellement passionné".

Aimée Le Goff