Trouver sa voie

Parties du constat que beaucoup trop de jeunes se perdaient dans des filières inadéquates une fois le bac en poche, Agnès Benoit-Gonin et Elisabeth Steiblen ont décidé de créer Trace ton chemin, une association loi 1901, fondée début 2010 à Caen et dont l’objet est l’aide à la réflexion sur l’orientation.

A l’orée de ce qu’elles nomment "la première grande décision de leur vie", beaucoup de lycéens, "souvent tiraillés entre l’avis des parents, des amis, des professeurs, et les préjugés sur les métiers, n’arrivent pas à se décider et faire de vrais choix quant à leur orientation".

En quatre ateliers d’une heure et demie, via une méthodologie spécifique alliant la réflexion personnelle et la richesse d’échanges en groupe, les intervenantes accompagnent le jeune pour lui permettre de "s’interroger sur ses désirs, ses centres d’intérêt pour l’aider à faire le lien avec les métiers correspondants".



60 jeunes déjà accompagnés

A Caen, l’association a déjà accompagné plus de 60 jeunes scolarisés en classe de seconde et de première contre une participation de 30 euros.



Contact. tracetonchemin.webnode.fr - Tél. 02 31 4479 72 - tracetonchemin@orange.fr