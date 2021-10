la Ville de Caen et les associations d’anciens combattants ont rendu, vendredi 27 janvier, hommage aux otages déportés et fusillés, victimes du nazisme. La cérémonie a eu lieu en présence des autorités locales, devant la stèle commémorative, place Louis Guillouard, bordant l’Esplanade de la mairie de Caen. Les hommages ont été rendus aux faits de guerre des résistants et une minute de silence a été observée à leur mémoire.