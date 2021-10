La logistique de l’e-commerce

Habillement, jouets, décoration, alimentation… Tout se vend désormais sur la toile. C’est en constatant la flambée de ces sites, plus de 70 000 en France, et un marché qui n’en était encore qu’à ses balbutiements, que Mathieu Desramé a décidé de sauter le pas : mi 2011, il a créé Supplyweb, une entreprise de logistique pour les sociétés de vente en ligne.



La rigueur perfectionniste

L’ancien rugbyman caennais a vu grand et s’est implanté à Mondeville dans 27 500 m² d’entrepôts, dont Supplyweb n’utilise qu’un quart, "pour commencer". Il a doté ensuite sa société des dernières innovations techniques et logicielles pour sécuriser et fiabiliser ses prestations. "Cela permet une gestion des stocks en temps réel et en connexion directe avec nos clients, ce qui les décharge de la partie logistique pour mieux se centrer sur leurs produits", explique Mathieu Desramé. Après quatre mois d’activité, une quinzaine de sociétés ont déjà fait confiance à Supplyweb. Un bon gage d’avenir.



