"C’est un projet ambitieux, difficile et qui doit mobiliser toutes les forces de la région", selon Alain Tourret, désigné pour le mener à bien. Le patrimoine mondial protégé par l’Unesco compte déjà 900 sites, dont deux en Normandie (Mont Saint-Michel et Le Havre). La catégorie des sites "immatériels", dans laquelle la Région concourt, en comprend déjà quatre, dont le camp d’Auschwitz. Dans le cadre d’une présélection, le projet doit avoir le soutien du gouvernement. Puis, si l’Unesco le retient, le maximum de ses 140 pays membre devront lui accorder un avis favorable. Une action de "lobbying" a débuté pour disposer de l’appui essentiel des Etats-Unis et des pays alliés en 1944, mais aussi de leurs anciens ennemis. La nouvelle bataille des plages ne fait que commencer.