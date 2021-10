Visites théâtralisées. Sur les pas de Charlotte Corday à Caen

Ces visites s'inscrivent dans l'hommage rendu à Charlotte Corday pour le 250e anniversaire de sa naissance. Jusqu'au mois de septembre 2018, les amoureux d'histoire pourront découvrir la vie de cette jeune femme hors du commun au cours de sept visites théâtralisées animées par la compagnie Touches d'Histoire.

Un hommage dans sa ville de naissance

Une manière originale de se plonger dans l'histoire de cette femme, véritable figure du XVIIIe siècle et connue pour avoir assassiné Marat dans sa baignoire. Parmi ses secrets, ou du moins les aspects moins connus de sa vie, on apprend notamment qu'elle était une parente de Pierre Corneille, le non moins célèbre dramaturge et poète français.

Grâce à ces visites théâtralisées, vous apprendrez également que Charlotte Corday a vécu pendant huit ans comme pensionnaire à l'Abbaye aux Dames de Caen (Calvados). Enfin, ces visites sont aussi un excellent moyen de découvrir la période révolutionnaire sous un autre angle.

Pratique. Jeudi 19 juillet 2018 à 21 heures à l'Abbaye aux dames. 5€. Inscriptions obligatoires sur abbayeauxdames@normandie.fr