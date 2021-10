Hors Normandie. “Souldier", le prochain album de Jain, disponible en pré-commande

Trois ans après la sortie de "Zanaka", son premier album, en novembre 2015, la musicienne fera son retour cet été avec "Souldier", prévu pour la fin du mois d'août. Les fans peuvent d'ores et déjà précommander l'opus.

Mon nouvel album “Souldier” est disponible en pré commande ⭐️⭐️⭐️



Pre order for my new album “Souldier” is now available ⭐️⭐️⭐️https://t.co/j9T5LENt6G