Harvey Weinstein inculpé d'agression sexuelle sur une troisième femme

Le procureur de Manhattan, Cyrus Vance, a annoncé que le producteur, déjà inculpé fin mai pour un viol présumé remontant à 2013 et une fellation forcée remontant à 2004, faisait désormais l'objet d'une nouvelle inculpation pour un "acte sexuel forcé" sur une troisième femme, remontant au 10 juillet 2006.

Cette nouvelle agression a donné lieu à trois nouveaux chefs d'accusation, punissables d'une peine minimum de 10 ans de prison et d'une peine maximum de perpétuité, a précisé le procureur dans un communiqué.

Il n'a donné aucun détail sur l'identité de cette troisième victime supposée.

Il a simplement indiqué que l'ensemble du dossier résultait du "courage extraordinaire des victimes qui sont sorties du silence" et appelé d'autres victimes éventuelles du producteur déchu à se manifester.

Après sa première inculpation fin mai, Weinstein, 66 ans, avait plaidé non coupable.

Multi-oscarisé et longtemps l'un des producteurs les plus courtisés d'Hollywood avant d'être présenté comme l'un des plus dangereux prédateurs sexuels que l'Amérique moderne ait connus, Harvey Weinstein avait été remis en liberté moyennant un million de dollars de caution.

Il doit aussi porter un bracelet électronique et rester dans les Etats de New York et du Connecticut.

Au-delà de ces inculpations, près d'une centaine de femmes --dont des stars comme Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow ou Salma Hayek -- ont affirmé depuis octobre avoir été harcelées ou abusées sexuellement par le producteur. Des faits présumés étalés sur plusieurs décennies.

Plusieurs femmes ont reconnu avoir touché de l'argent en échange de leur silence sur ces agressions.

Les révélations sur Harvey Weinstein ont déclenché le mouvement anti-harcèlement #MeToo, qui a fait chuter des dizaines d'hommes de pouvoir accusés d'abus sexuels dans tous les milieux et continue aujourd'hui encore à secouer les Etats-Unis.

Par la voix de son avocat Ben Brafman, le producteur a toujours démenti toute relation sexuelle non consentie. Brafman, un ténor du barreau new-yorkais, a promis de tout faire pour exonérer son client.

Sollicité, M. Brafman n'a pas immédiatement réagi lundi à la nouvelle inculpation.

Une nouvelle audience devrait intervenir dans les jours qui viennent pour informer formellement M. Weinstein de cette nouvelle inculpation, mais aucune date n'a encore été fixée, selon le bureau du procureur.

Harvey Weinstein, père de cinq enfants, séparé depuis le début du scandale de sa femme Georgina Chapman, fait également l'objet d'enquêtes criminelles à Los Angeles et Londres et est poursuivi au civil par une dizaine de femmes.

New York est la seule juridiction où il a été formellement inculpé à ce stade.

