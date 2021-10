Caen. À Caen, manifestation en soutien à un professeur de STAPS

Ils étaient une petite quinzaine, lundi 2 juillet 2018, syndicats et professeur de STAPS (Sciences et techniques des activités physiques et sportives) de l'université de Caen (Calvados) à se mobiliser devant la présidence.

L'Université ne s'explique pas pour l'instant

Le but ? Soutenir un de leur collègue, Patrick Vassort, convoqué par la section disciplinaire. Cela fait suite aux manifestations de l'UFR Staps en mars 2017, sur le manque de moyens et un certain mal-être au travail. "Il est convoqué pour y avoir 'vivement' participé", explique Mathieu Uhel pour SUD Éducation 14.

L'Université de Caen ne souhaite pas, pour l'instant, s'exprimer sur le sujet, tant que le dossier est en cours d'instruction.

