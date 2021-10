Le Cirque du Soleil: hommage à Michael Jackson

Les dates de la tournée européenne Michael Jackson The Immortal démarrera le 12 octobre à l'O2 Arena de Londres, avant de prendre la route de l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, la Finlande, la Suède et l'Espagne (des dates supplémentaires seront annoncées au cours des prochains mois).

C'est la plus ambitieuse des tournées des circassiens québécois à ce jour, et le spectacle offrira "un cocktail d'effets visuels, de danse, de musique et de fantastique à couper le souffle, immergeant le public dans le monde créatif de Michael Jackson, en détournant ses pas de danse les plus emblématiques". Le spectacle a été joué pour la première fois à Montréal au mois d'octobre dernier, et selon un communiqué de presse, il aurait déjà attiré 600.000 spectateurs depuis sa première.



Ecrit et mis en scène par le chorégraphe primé aux Emmy Awards Jamie King, le spectacle réunit plus de 60 danseurs, musiciens et acrobates.

Plus d'infos sur les dates et le tarif des billets:

cirquedusoleil.com/en/shows/michael-jackson-tour/default.aspx