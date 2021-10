Handball (N1F) : Colombelles pouruit sur sa lancée

Colombelles a signé une performance de taille, samedi 28 janvier, en Nationale 1 féminine. " On espérait gagner, mais on ne pensait pas que ce serait avec un tel écart", reconnaît Philippe Breysacher. L'écart ? Six buts (23-29), presque un minimum au vu de la rencontre. Après une entame favorable aux locales (2-0), le CLCH a en effet écrasé les débats. A la mi-temps, il menait 15-7."On était au top, affirme la vice-capitaine Marion Gaignon. C'est la meilleure mi-temps qu'on a produite notre saison."Les Colombelloises ont maintenu la pression au retour des vestiaires (21-11, 41') avant de lever le pied par la suite. "On a eu un petit coup de mou, justement parce qu'on s'était transcendées en défense", concède Marion Gaignon.

Devant de sept buts à cinq minutes du buzzer (20-27, 55'), les Colombelloises n'ont pas tremblé pour autant. "Les filles se sont arrachées, salue leur entraîneur Philippe Breysacher. Elles ont dynamisé tout le projet défensif et elles ont bien travaillé en attaque. C'est vraiment très satisfaisant." Colombelles conserve la quatrième place du classement, deux points derrière le leader et sept devant le premier relégable. Tout va pour le mieux avant d'accueillir Saint-Amand, autre équipe du milieu de tableau, samedi 4 février (20h30).