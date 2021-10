Tendance emploi du mardi 31 janvier

Retrouvez toutes ces offres sur www.pole-emploi.fr

Lieu: Lessay (50)

Poste: Responsable de maintenance industrielle (conditionnement de légumes frais)

Contrat: CDI

Temps de travail: 39h

Expérience: 5 ans

Exigences:



Offre n° 862064I



Contact direct :M. JEAN-FRANCOIS MARTINE email : jean-francois.martine@manpower.fr





Lieu: Orne

Poste: Adjoint(e)/ responsable de magasin de détail

Contrat: CDI

Temps de travail: 35h

Expérience: 2 ans

Exigences:



Offre n° 877643J



Contact direct : MME DUGORD JUSTINE email : lucy.fluckiger@diagroup.com



Lieu: Caen et agglo (14)

Poste: Employé(e) de maison

Contrat: CDI

Temps de travail: 20h

Expérience: 1 an minimum (références souhaitées)

Exigences:



Offre n° 679845I



Lieu: Manche

Poste: Chef de rayon boucherie

Contrat: CDI

Temps de travail: 39h

Expérience: 2 ans

Exigences:



Offre n° 977786L



Contact direct : MLLE BERNARD EDITH email : e.bernard@agencevitaeconseil.com





Lieu: Mortagne au perche (61)

Poste: Aide jardinier(e)

Contrat: CDD 6 mois (CUI-CAE)

Temps de travail: 35h

Expérience: débutant(e) accepté(e)

Exigences:



Offre n° 680290I





Lieu: Caen (14)

Poste: Commercial(e) en services auprès des entreprises

Contrat: CDI

Temps de travail: 39h

Expérience: 2 ans

Exigences:



Offre n° 861837I



Contact direct : BEST INTERIM - M. ALEXANDRE SUQUET alexandre.suquet@best-interim.fr