Aventur'aides : aider les jeunes africains

Créée en 2005 par quatre pompiers du Calvados, elle a oeuvré dès la première année en organisant un petit raid. 'Ils ont récolté des dons et ont offert et transporté une ambulance et une voiture. En 2006, leur action a pris une ampleur exceptionnelle. Beaucoup de gens se sont ralliés et depuis, on organise chaque année une expédition,” indique Loïc Le Drezen, secrétaire d'Aventur'aides. Aujourd'hui, l'association compte une vingtaine de membres, en majorité des pompiers. Les plus anciens restent à Caen, les nouveaux arrivants partent. Le 1er novembre, ils étaient neuf à partir, direction le Mali et, pour certains, le Burkina Faso. Deux équipes, l'une 'tout terrain” avec un camion lourd et un 4x4, l'autre 'route” avec une ambulance et un camion type 'secours routier”. Ils reviendront dans la région à la fin du mois ou début décembre.

Pratique. Aventur’aides Expédition logistique, tél. 06 17 29 48 02. www.aventure-aide.com



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire