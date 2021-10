TMC colle à l'actualité avec V pour Vendetta

La programmation de TMC tombe à pic ce soir avec le film de 2006 V pour Vendetta.

Dans ce film l'acteur Hugo Weaving incarne V, un vengeur masqué qui lutte contre un pouvoir totalitaire.

A ces côtés l'actrice Natalie Portman, dans le rôle d'Eavy qui souhaite venger la mort de sa famille et qui pour ce film s'était rasée la tête.

Le masque utilisé par V est celui utilisé par le groupe Les Anonymous. Ce célèbre collectif d'activistes et hackers est sur le devant de la scène depuis 2007-2008 en luttant face à la scientologie et dernièrement contre la fermeture de Megaupload et pour la liberté des échanges et du savoir.

Ce masque vient du coup de crayon du dessinateur David Lloyd dans la BD "V pour Vendetta" entre 1988 et 1990. Alan Moore le créateur de la BD trouve lui dommage que le produit de la vente de ce masque se retrouve directement dans les caisses de...Time Warner !

Les Anonymous sont particulièrement exposés et critiqués en ce moment en Europe et aux Etats-Unis.

Replongez ce soir dans le film V pour Vendetta sur TMC