[Vidéos et photos] Au volant de la voiture autonome près de Rouen

C'est une première en Europe : les habitants de la Métropole de Rouen (Seine-Maritime) et même les touristes vont pouvoir monter à bord de voitures autonomes qui circulent au milieu du trafic.

Pendant la phase de test, il y a encore un conducteur qui peut reprendre le volant en cas de besoin. - Amaury Tremblay

Quatre voitures électriques sont mises à disposition, dans le quartier du Madrillet à Saint-Etienne-du-Rouvray, pour cette expérimentation. Un minibus électrique viendra compléter l'offre pour accueillir, notamment, des personnes en fauteuil roulant. "Trois itinéraires ont été conçus pour une longueur totale de dix kilomètres avec 17 points d'arrêt", détaille Thierry Mallet, PDG du groupe Transdev qui exploite ces voitures autonomes.

• Regardez le reportage à bord de la voiture :



Pour être utilisées, les usagers devront télécharger une application sur leur téléphone, "elle permettra de commander la voiture en indiquant son point de départ et son point d'arrivée", poursuit Thierry Mallet. L'essai, mené par la rédaction de Tendance Ouest, est concluant. La voiture vient se positionner au point d'arrêt et, à l'arrière du véhicule, une tablette nous souhaite la bienvenue.

Des véhicules suivis de près

Pour cette expérimentation, il y a encore un conducteur, appelé "safety driver", qui peut reprendre le volant et les pédales s'il y a besoin. À ses côtés, un ingénieur analyse les données de navigation de la voiture autonome. "Les véhicules sont équipés de capteurs avec des radars laser et de caméras pour analyser l'environnement et voir s'il y a des piétons ou un trottoir", raconte Thierry Mallet.

"Toutes les voitures sont reliées au poste de commandement central du réseau Astuce, explique Arthur Nicolet, président de Transdev Rouen (Seine-Maritime). Un opérateur supervise la flotte des véhicules et il peut notamment contrôler leur vitesse et avoir accès aux caméras de la voiture."

Lors du test, la vitesse a été limitée à 30 km/h, mais le trajet s'est passé sans difficulté. Au rond-point, le véhicule freine sans forcer avant de s'engager lorsqu'il n'y a plus de voitures. La conduite est plutôt souple avec le calme de la motorisation électrique. "Les usagers seront invités à laisser leur avis et leur impression, poursuit Thierry Mallet. Le conducteur est également là pour nous faire un retour en temps réel et améliorer, en continu, l'expérience."

Compléter les transports en commun

Au-delà de l'expérimentation menée dans la Métropole, ces voitures autonomes viennent "compléter l'offre de transports en commun entre le terminus du métro et la future ligne T4", affirme Frédéric Sanchez, le président de la Métropole Rouen Normandie. Pendant cette phase de test, menée de septembre 2018 à décembre 2019, l'utilisation des voitures sera gratuite.

À l'avant, une tablette permet à l'ingénieur, pendant les tests, d'obtenir différentes informations sur la voiture. - Amaury Tremblay

"Il s'agit de répondre à l'enjeu du dernier kilomètre avec les transports en commun", complète Thierry Mallet. Hervé Morin, le président de la Région Normandie, se prête d'ailleurs à imaginer des voitures autonomes à la sortie des gares SNCF pour reconduire les voyageurs à proximité de leur domicile.

• BONUS AUDIO - Le reportage de Tendance Ouest :